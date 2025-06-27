Пенсионерка в Тулуне разлила зеленку в офисе банка по указке аферистов

В Тулуне пожилая женщина пришла в банк и вылила зеленку. Она также выкрикивала провокационные лозунги, выполняя приказы, которые ей передавали по телефону злоумышленники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Разбушевавшуюся пенсионерку остановили при попытке разбить телефон, чего от нее требовали злоумышленники.

«На провокационные действия жертву подтолкнули телефонные преступники, обещавшие вернуть похищенные у нее деньги. Пострадавшая лишилась свыше одного миллиона 200 тысяч рублей, большая часть из которых получена в кредит», — уточнили в МВД.

Женщина со слезами на глазах рассказала, что телефонный собеседник обещал ей, что в отделении банка выпустить новую карту и вернуть деньги.

Оказалось, что за неделю до происшествия ей позвонили якобы из пенсионного фонда. Голос в трубке убедил женщину назвать код для записи на прием.

Позже другие мошенники сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Преступники якобы оформляют на нее кредиты, и деньги нужно срочно спасать. Тулунчанку вынудили перевести свои и заемные средства на якобы безопасные счета, которые контролировали аферисты.

Через несколько дней женщине снова позвонили и сказали, что нужно якобы забрать деньги из банка. С жертвой обмана работают следователи отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ярославле полицейские задержали преступную группу из 12 лжекоммунальщиков, которые побивали пенсионеров. Преступники, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб, проникали в квартиры пожилых жителей. Они якобы проверяли вентиляцию, а затем сообщали о неисправностях и необходимости срочного ремонта.