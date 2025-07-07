В Москве пьяного мужчину столкнули с платформы метро на рельсы

На станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии мужчина упал на рельсы и уснул. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, он поссорился с женщиной. Она толкнула пассажира и тот упал на путь. Когда приземлился — резко уснул.

«Находившихся на станции, 40-летний пострадавший был быстро поднят на платформу и не получил серьезных травм», — заявили в ведомстве.

Против женщины составили административный протокол о мелком хулиганстве. Также правоохранители выяснили, что упавший был пьян. Его привлекли к ответственности за нарушение правил поведения в транспорте и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее пьяный мужчина попал под электричку в Москве. Пассажира вытаскивали с помощью спинального щита. В результате происшествия он лишился ноги.