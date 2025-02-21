Пенсионерка рассказала, как ее обманули гадалки в Подмосковье
Обманувшая пенсионерок в Жуковском гадалка получила 2,5 года колонии
Гадалка-мошенница, обманувшая пенсионерок в Жуковском, получила 2,5 года колонии. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, 55-летняя фигурантка вместе с соучастницей убеждала своих жертв, что у них плохая аура, а затем под предлогом проведения обрядов похищала у них деньги и украшения.
В июле 2024 года гадалку уже судили за мошенничество в Чеховском городском суде. Теперь в ее «послужном списке» появилась еще одна судимость.
«С учетом позиции представителя прокуратуры города Жуковского по совокупности преступлений и приговоров суд приговорил виновную к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.
Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры города Жуковского о возмещении материального ущерба и морального вреда потерпевшим на общую сумму более 1,9 миллиона рублей.
Одной из жертв лжегадалок стала 85-летняя пенсионерка Ирина Яковлевна. В беседе с 360.ru она объяснила, что мошенниц она встретила на улице.
В тот роковой день пожилая женщина отправилась в магазин за товарами для сада и огорода. С собой она взяла сумку на колесиках, но везти ее, наполненную покупками, все равно было тяжело.
Села на скамейку передохнуть. Подходят две женщины и говорят: «Как тяжело сумку вам нести». Предложили проводить, а я живу на четвертом этаже. Одна осталась на улице. Другая пошла со мной. Чаю попросила.
После злоумышленница начала убеждать пострадавшую, что на ней якобы порча. По словам пожилой женщины, она находилась под давлением.
«Все, что было, вязли», — пожаловалась обманутая пенсионерка.
Ирина Яковлевна также отметила, что женщины ввели ее в заблуждение своим внешним видом.
Грим на них был. Я никак не могла подумать, что это цыгане. Облик русской женщины.
Пенсионерка считает, что мошеннице дали маленький срок. После выхода из колонии она может продолжить обманывать людей.
Ранее в Новгородской области поймали обманывавшую пенсионеров преступную группу. Подозреваемые действовали под видом мастеров по ремонту и настройке компьютерной техники.