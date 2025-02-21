Пенсионерка рассказала, как ее обманули гадалки в Подмосковье

Гадалка-мошенница, обманувшая пенсионерок в Жуковском, получила 2,5 года колонии. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, 55-летняя фигурантка вместе с соучастницей убеждала своих жертв, что у них плохая аура, а затем под предлогом проведения обрядов похищала у них деньги и украшения.

В июле 2024 года гадалку уже судили за мошенничество в Чеховском городском суде. Теперь в ее «послужном списке» появилась еще одна судимость.

«С учетом позиции представителя прокуратуры города Жуковского по совокупности преступлений и приговоров суд приговорил виновную к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры города Жуковского о возмещении материального ущерба и морального вреда потерпевшим на общую сумму более 1,9 миллиона рублей.