Пенсионерка пострадала при столкновении двух трамваев в Перми

В субботу два трамвая столкнулись на пересечении Уральской и Крупской улиц в Перми. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Прибывшие на место специалисты вынесли пожилую женщину на руках, а также эвакуировали остальных пострадавших. Пенсионерку передали врачам.
На месте происшествия работали 10 специалистов и три единицы техники МЧС России.
Пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю сообщила о начале проверки по факту аварии с трамваями. Ведомство установило, что водитель одного из транспортных средств допустил столкновение с другим, которое двигалось впереди.
«В результате происшествия есть пострадавшие, которых отвезли в медицинские учреждения для оказания помощи. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о перевозке пассажиров и безопасности дорожного движения», — заявили в прокуратуре.