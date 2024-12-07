Пенсионерка пострадала при столкновении двух трамваев в Перми

Сотрудники МЧС России спасли пенсионерку в ДТП с двумя трамваями в Перми

В субботу два трамвая столкнулись на пересечении Уральской и Крупской улиц в Перми. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место специалисты вынесли пожилую женщину на руках, а также эвакуировали остальных пострадавших. Пенсионерку передали врачам.

На месте происшествия работали 10 специалистов и три единицы техники МЧС России.

Пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю сообщила о начале проверки по факту аварии с трамваями. Ведомство установило, что водитель одного из транспортных средств допустил столкновение с другим, которое двигалось впереди.

«В результате происшествия есть пострадавшие, которых отвезли в медицинские учреждения для оказания помощи. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о перевозке пассажиров и безопасности дорожного движения», — заявили в прокуратуре.

Ранее в субботу автобус с 26 пассажирами перевернулся в Новосибирской области, два человека пострадали.