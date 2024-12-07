Автобус с 26 пассажирами перевернулся под Новосибирском

В Новосибирской области автобус с 26 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло на автомобильной дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар 7 декабря. Автобус следовал из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. Правоохранители в ходе проверки установят причины и обстоятельства аварии.
В результате ДТП травмы получили два человека, они обратились за медицинской помощью. Характер повреждений и возраст пострадавших уточняется. Автобус перевозил взрослых пассажиров.
Два дня назад рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в московском районе Ново-Переделкино на Боровском шоссе. Пострадали пять пассажиров, среди них были дети. В итоге одного пострадавшего отвезли в больницу, другие отказались от госпитализации.
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