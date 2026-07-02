Пенсионерка поймала выпавшего из окна высотки ребенка в Калининграде

В Калининграде 71-летняя женщина спасла выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже ребенка, но получила переломы. О ситуации сама пенсионерка рассказала 360.ru.

По словам женщины, в тот день она находилась на улице и услышала крик соседских детей. Оказалось, что их брат вышел на подоконник через дырку в москитной сетке.

«Я быстренько побежала ближе к окну, все длилось считаные секунды. Он упал мне на грудь. У меня четыре перелома — лопатки, грудина, ребро и ключицы. Подошел жилец с нашего дома и забрал ребенка. Вызвали скорую, нас отвезли в больницу», — рассказала собеседница 360.ru.

Пожилая горожанка добавила, что мать ребенка позвонила ей и выразила слова благодарности за спасение сына.

«Это многодетная семья, недавно переехали, снимают квартиру рядом с нашим домом. У ребенка ушибы, переломов нет», — заключила она.

Минздрав Калининградской области в телеграм-канале уточнил, что пенсионерка проходит лечение в отделении травматологии. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее в Красногорске инспектор госпожнадзора спас тонущего в реке ребенка.