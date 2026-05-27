В Красногорске инспектор госпожнадзора спас тонущего в реке ребенка

Инспектор госпожнадзора Ацамаз Бароев спас тонущего ребенка. ЧП произошло 20 мая на реке Синичка в Красногорске, в районе водозаборного узла. Подробности сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

«Ацамаз Бароев вместе с коллегами проводил плановый обход территории, следя за соблюдением требований особого противопожарного режима. Внимание инспектора привлек мальчик, катавшийся на сапборде в какой-то момент ребенок потерял равновесие и, упав в воду, начал тонуть», — сообщили в ведомстве.

Инспектор бросился в воду и вытащил 12-летнего сапбордиста. На место происшествия вызвали скорую, медики установили, что ребенок не пострадал. Мальчика передали матери.

В ГУ МЧС по региону высоко оценили действия Бароева, благодаря его хладнокровию и решительности была спасена жизнь ребенка.

В Балашихе спасатели вытащили из пожара четырех человек, в том числе и ребенка. Огонь разгорелся на 19 этаже многоквартирного дома.