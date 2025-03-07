Люди звали на помощь. Квартира загорелась на Профсоюзной улице в Москве

Источник: 360.ru: пожар произошел в квартире на Профсоюзной улице в Москве

Квартира вспыхнула на Профсоюзной улице в Москве днем 7 марта. Подробности 360.ru сообщил источник.

Пожар произошел в газифицированном девятиэтажном доме. Несколько человек оказались заблокированными, не могли выйти из квартир и звали на помощь. Дым распространился по лестничной клетке.

Один из позвонивших в экстренные службы сообщил, что в квартире могли устроить поджог.

Как позже уточнил источник, огонь охватил кухню и комнату в квартире на втором этаже. Пламя распространилось на 25 квадратных метров. Подробности происшествия выясняются.

UPD: пострадали пенсионерка и две девушки. Всем поставили диагноз — отравление продуктами горения, и отправили в больницу. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, троих человек вывели спасатели.

Накануне пожар начался в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Москве. Хозяйка квартиры обрабатывала парафином плиту, что стало причиной возгорания. Пламя быстро распространилось на оконную раму.