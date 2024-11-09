Пенсионерка напала на школьницу на северо-востоке Петербурга

На северо-востоке Санкт-Петербурга пожилая женщина во дворе школы сделала двум девочкам замечание, а затем напала на одну их них. Об этом сообщила «Фонтанка» .

ЧП произошло на территории школы, расположенной на улице Пейзажной. После уроков восьмилетняя девочка сидела и разговаривала с подругой, когда к ним подошла незнакомая бабушка и потребовала «не болтать». Школьница ответила, что не нужно ей указывать, что делать.

После этого пенсионерка дважды ударила ее по лицу перчаткой, а также попыталась закрыть ей рот. Девочка сопротивлялась. После такого общения с чужой бабушкой ребенку диагностировали ушиб безымянного пальца. Мать пострадавшей девочки заявила «Фонтанке», что добьется наказания для пенсионерки.

В школе пояснили, что пожилую женщину пропустили на территорию, так как она пришла забрать дошкольника.

Ранее в Челябинской области учитель физкультуры остановил неадеквата, проникшего в школу с ножом.