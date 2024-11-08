Был в неадеквате и размахивал ножом. Учитель остановил вооруженного мужчину в уральской школе

Неадекватного мужчину, который проник в школу Кунашака в Челябинской области, смог остановить учитель физкультуры Валерий Мухамедьяров. Он поделился подробностями происшествия с 360.ru.

«Я проводил урок в спортивном зале. Повара выскочили из столовой и стали звать меня на помощь. Я выбегаю и вижу, что со стороны столовой начал выходить мужчина с ножом. Тогда я сразу же стал удерживать дверь, чтобы этот человек не мог оттуда выйти», — рассказал он.

По словам педагога, незнакомый мужчина сначала долбился в дверь, размахивая руками с ножом, потом развернулся и ушел. В этот момент учитель успел отбежать и нажать тревожную кнопку. Потом он вернулся к двери, чтобы продолжать ее держать. Вскоре на шум прибежал охранник школы, который помогал удерживать незнакомца в столовой, пока не подъехали сотрудники Росгвардии.

«Это мужчина оказал сопротивление при задержании. У него на лице были явные признаки неадекватного состояния. Вроде как он бывший выпускник нашей школы», — отметил собеседник 360.ru.

По данным регионального Следственного комитета, в сельскую школу ворвался 30-летний местный житель, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении. Мужчина стал выхватывать нож из рук работника столовой и вести себя неадекватно. Сотрудники образовательного учреждения оказали ему сопротивление и заперли в помещении школы. Нападавшего задержали, обстоятельства происшествия устанавливаются.