Пенсионерка из Ленобласти потеряла руку из-за нападения коня

Гуляющий без присмотра конь несколько раз набрасывался на людей в СНТ «Орбита» в Ленобласти, одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.

Она уточнила, что конь набросился на пенсионерку, в результате та попала в больницу с серьезной травмой.

«Руку ампутировали. Только что ее сестра подтвердила», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, хозяин коня не следит за своими животными и не огораживает участок. Женщина подчеркнула, что козы и лошади ломают посадки и автомобили, нападают на людей. Разгуливают без намордников и две крупные собаки. Из-за этого жители СНТ подали жалобу на соседа в администрацию Ломоносовского района.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что хозяина коня задержали. По данным ведомства, животное накинулось на пенсионерку на Ягодной улице.

«Находившаяся на самовыгуле лошадь зашла на дачный участок 67-летней местной жительницы. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и сшибла ее на землю», — подчеркнули в МВД.

Против хозяина лошади возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

