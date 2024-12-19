Пенсионера весом 260 килограммов госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали 67-летнего мужчину весом 260 килограммов. Об этом сообщил 360.ru источник.
По его данным, врачи скорой обратились в экстренные службы с запросом о помощи, чтобы перенести пациента из машины в корпус клинической больницы имени Виноградова. Другой информации о происшествии нет.
Похожий случай произошел в столице 11 декабря. Медикам скорой понадобилась дополнительная помощь, чтобы вынести из квартиры мужчину весом более 200 килограммов. Ситуацию осложнило то, что жилище пациента было сильно захламлено. В итоге мужчину донесли до машины скорой помощи без дополнительных сил.
Мастер-класс по гимнастике для «Активного долголетия» прошел в Химках
Пассажирский самолет «ИрАэро» повредили в аэропорту Благовещенска
РЭО назвал лучших студентов в сфере экологии
Эстафета ко дню рождения Олимпийского Мишки прошла в Химках
Лекцию о вредных привычках провели для школьников в Воскресенске
Обвиняемый в убийстве пермского следователя отправится на спецоперацию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте