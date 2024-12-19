Пенсионера весом 260 килограммов госпитализировали в Москве

По его данным, врачи скорой обратились в экстренные службы с запросом о помощи, чтобы перенести пациента из машины в корпус клинической больницы имени Виноградова. Другой информации о происшествии нет.

Похожий случай произошел в столице 11 декабря. Медикам скорой понадобилась дополнительная помощь, чтобы вынести из квартиры мужчину весом более 200 килограммов. Ситуацию осложнило то, что жилище пациента было сильно захламлено. В итоге мужчину донесли до машины скорой помощи без дополнительных сил.