Врачи скорой столкнулись со сложностями на вызове к 200-килограммовому москвичу

Медики скорой помощи запросили дополнительную помощь, чтобы вынести из квартиры жителя Москвы, вес которого составлял порядка 200 килограмм. Об этом сообщил источник 360.ru.

Больного мужчину было необходимо перенести в карету скорой помощи и отвезти в больницу. Из-за большой массы пациента у медиков возникли сложности с транспортировкой.

«Квартира сильно захламлена. Большой вес, нужны дополнительные силы, чтобы вынести больного», — отметил собеседник 360.ru.

В итоге мужчину успешно донесли до машины без дополнительных сил.

Ранее медицинская помощь понадобилась петербургскому историку, который выпил настойку мухоморов. Прибывшие к нему домой медики диагностировали у ученого интоксикацию средней тяжести и срочно отвезли в больницу. Мужчину поместили в токсикологическое отделение.