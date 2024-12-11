Врачи скорой столкнулись со сложностями на вызове к 200-килограммовому москвичу

Oleg Spiridonov/Business Online
Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Медики скорой помощи запросили дополнительную помощь, чтобы вынести из квартиры жителя Москвы, вес которого составлял порядка 200 килограмм. Об этом сообщил источник 360.ru.

Больного мужчину было необходимо перенести в карету скорой помощи и отвезти в больницу. Из-за большой массы пациента у медиков возникли сложности с транспортировкой.

«Квартира сильно захламлена. Большой вес, нужны дополнительные силы, чтобы вынести больного», — отметил собеседник 360.ru.

В итоге мужчину успешно донесли до машины без дополнительных сил.

Ранее медицинская помощь понадобилась петербургскому историку, который выпил настойку мухоморов. Прибывшие к нему домой медики диагностировали у ученого интоксикацию средней тяжести и срочно отвезли в больницу. Мужчину поместили в токсикологическое отделение.

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