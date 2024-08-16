Пенсионера в Башкирии затянуло в затвор гидроузла

Спасатели ищут пенсионера, которого затянуло в затвор гидроузла в Башкирии

Фото: РИА «Новости»

В Мелеузовском районе Башкирии 71-летнего мужчину затянуло в открытый затвор Нугушского гидротехнического узла. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По словам очевидцев, пенсионер плавал вблизи затворов, игнорируя запрещающие знаки. Найти его тело пока не удалось.

МЧС обратилось к жителям, рекомендовав не купаться в необорудованных местах, не подплывать близко к гидротехническим сооружениям и всегда правильно рассчитывать свои силы.

Накануне проходящий мимо катер винтом вспорол живот 16-летней девушке, купавшейся в Черном море у берегов Сочи.

А в конце июля в Анапе утонули трое мужчин, катавшихся на гидроцикле. Водитель попытался резко позвернуть, в итоге все трое оказались в воде. Один из них не умел плавать, двое других попытались его спасти, но все трое ушли на дно.

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