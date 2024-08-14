Винт от катера вспорол живот девушке в Сочи

СК: 16-летняя девушка попала в больницу после наезда катера в Сочи

Фото: РИА «Новости»

Туристка из Челябинской области пострадала во время отдыха в Сочи. Проходящий катер задел живот 16-летней девушки, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Пострадавшая отдыхала в акватории пляжа «Горный Воздух», который находится в микрорайоне Лоо. Во время купания к ней на близкое расстояние подплыл катер, после чего винты судна задели ее живот. Девушку с травмами доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки.

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