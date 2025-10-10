Пенсионера с болезнью Альцгеймера забрали из пансионата в Химках с ожогами и гематомами

Пенсионера с болезнью Альцгеймера жестоко травмировали в частном пансионате в Химках. Родственники обратились в полицию. Пасынок пострадавшего в беседе с 360.ru рассказал, что сотрудники учреждения отрицают свою причастность к избиению.

Родственники собрались ехать в отпуск и на этот период решили оставить 78-летнего дедушку в пансионате для пожилых людей. Когда они приехали забирать мужчину, то обнаружили на его теле гематомы, также на руке был большой ожог, а на ягодицах — множественные ссадины. Кроме того, пенсионер был очень вялым и пассивным.

«Сотрудники пансионата утверждают, что отец нанес травмы себе сам. Более внятного ответа они нам не дали», — отметил собеседник 360.ru.

Семья не поверила в эту версию и вызвала полицию. Также родные мужчины написали заявление. В ходе первичного осмотра сотрудники травмпункта сняли все побои, а пенсионера направили на судмедэкспертизу. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подчеркнули, что решение примут после установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

«Сам дедушка не может рассказать, откуда у него появились травмы. Его болезнь стирает всю краткосрочную память», — пояснил родственник пострадавшего.

По его словам, уголовное дело уже передали для разбирательства в Химкинскую прокуратуру.

Исполняющая обязанности управляющей пансионатом для пожилых людей заявила 360.ru, что по данному происшествию будет проводится расследование. По ее словам, заказчики по договору обвинили сиделку в том, что она якобы избивает постояльцев. Эта женщина не работает в пансионате, у нее закончился трудовой договор. Управляющая отметила, что в стенах учреждения никогда не позволяли грубо обращаться с постояльцами.

