Пенсионера арестовали за совращение пятилетней девочки почти полвека назад

РЕН ТВ: перед судом предстанет пенсионер, надругавшийся над девочкой в 1977 году

В Москве перед судом предстанет 70-летний мужчина, который в 1977 году надругался над пятилетней девочкой. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

«В апреле 1977 года на тот момент 22-летний мужчина совратил девочку», — сказал собеседник телеканала.

Тогда возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В 1978 году расследование приостановили, так как не смогли найти виновного.

В мае этого года полицейские установили личность преступника и задержали его.

Как сообщил Telegram-канал «112», улики по старому делу снова подняли и проанализировали с применением современных технологий. Судить преступника будут по Уголовному кодексу 1962 года.

Ранее в Москве раскрыли убийство 34-летней женщины, совершенное 25 лет назад. Полицейские задержали 46-летнего подозреваемого, его знакомый, который тоже мог быть соучастником преступления, скончался.