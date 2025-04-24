Совершенное 25 лет назад убийство женщины раскрыли в Москве

Прокуратура: суд арестовал мужчину за убийство женщины в Москве в 2000 году

В Москве раскрыли дело об убийстве 34-летней женщины, совершенное в 2000 году. Сотрудники полиции задержали 46-летнего подозреваемого, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в квартире жилого дома по улице Челябинской. Предварительно установлено, что погибшая распивала алкоголь с двумя знакомыми мужчинами.

В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого они били и душили женщину, а также ударили ее молотком и ножом, после чего выбросили труп из окна квартиры.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых скончался, второго задержали спустя 25 лет.

Ранее в Москве завершили расследование дела об убийстве 27-летней давности. Мужчина застрелил своего знакомого в квартире на Боровском шоссе и сбежал. Спустя почти 30 лет его задержали в Курской области.