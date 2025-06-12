Пенсионер в Чебоксарах применил отпугиватель крыс против детей

В Чебоксарах полицейские привлекли к ответственности пенсионера за то, что он использовал устройство для отпугивания крыс против играющих во дворе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.
«Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят», — рассказали правоохранители.
Выяснилось, что мужчина включал звуковой отпугиватель крыс после 23:00, когда шуметь запрещено. На пенсионера составили административный протокол за нарушение тишины и покоя.
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