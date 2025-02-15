Пенсионер-собачник прыснул аэрозолем в лицо сделавшему замечание прохожему

Конфликт с пенсионером из-за выгула собаки в неположенном месте чуть не оставил без глаза жителя Санкт-Петербурга. Недовольный замечанием в адрес питомца пожилой мужчины достал аэрозоль, прыснул в лицо оппоненту и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что конфликт между пенсионером-собачником и прохожим произошел на проспекте Солидарности.

Опрысканный неустановленной жидкостью из аэрозоля мужчина попал в больницу с ожогом глаза. После оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга быстро установили личность носящего с собой аэрозоль на прогулку с собакой пенсионера. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую среду, 12 февраля, жительница Мурина Ленинградской области Александра рассказала о нападении неизвестного, которому не понравилось, что она зашла в магазин с собакой породы корги. В комментарии 360.ru девушка заявила, что конфликт начался прямо на кассе, когда мужчина потребовал от сотрудников торговой точки выгнать животное.