Ударил кулаком по груди. Избитая в Мурине хозяйка корги рассказала о нападении

Девушку избили в супермаркете в Мурине за то, что она пришла с собакой

Избитая незнакомцем в магазине «Магнит» на Охтинской аллее в Мурине девушка обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом 360.ru рассказала сама пострадавшая Александра.

По ее словам, конфликт начался рядом с кассой. Мужчина с кавказским акцентом позвал администратора и начал требовать, чтобы покупательницу с собакой породы корги выгнали из супермаркета. Во время перепалки незнакомец пнул животное, а после набросился на его хозяйку.

«Он ударил с кулака в область груди, а потом начал мне угрожать. Говорил, что позовет друзей, и я уеду вместе со своими собаками в багажнике», — сказала Александра.

В итоге агрессивного мужчину оттащили очевидцы, и он скрылся с места происшествия, пока сотрудники «Магнита» вызывали скорую и полицию.

По словам Александры, сейчас она чувствует себя терпимо. За помощью девушка обратилась в правоохранительные органы, дала показания следователям. Однако выразила опасения, что злоумышленника не привлекут к ответственности.

«Не будет никакого уголовного дела. Мне говорят, что нет состава преступления. Синяка нет, все живы — дела нет. Я в ужасе», — сказала пострадавшая в беседе с 360.ru.

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