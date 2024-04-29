Пенсионер сбил двух взрослых и девочку-подростка на пешеходном переходе под Саратовом | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 16:27 Пенсионер сбил двух взрослых и девочку-подростка на пешеходном переходе под Саратовом ГИБДД: в Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе Freepik

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Легковой автомобиль сбил трех пешеходов в Балакове. Пострадавших доставили в больницу, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Госавтоинспекции Саратовской области.

Авария произошла у дома № 19 на улице 30 лет Победы. За рулем «десятки» был пенсионер 1942 года рождения.

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«В пути следования через пешеходный переход [водитель] допустил наезд на пешеходов-женщин 1978 и 2002 годов рождения и девочку 16 лет», — передали в ГИБДД.

Информация о состоянии пострадавших пока не поступала. Причины аварии пока неизвестны, идет проверка.

Ранее крупная авария произошла в Башкирии, жертвами ДТП стали двое взрослых и двое детей. На автодороге Магнитогорск — Ира водитель ВАЗ-2110 выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet Lanos.