Двое взрослых и двое детей стали жертвами ДТП в Башкирии | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 20:39 Двое взрослых и двое детей стали жертвами ДТП в Башкирии ГИБДД: в Башкирии в ДТП погибли четыре человека, двое из них — маленькие дети

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В ДТП на автодороге Магнитогорск — Ира в Кугарчинском районе Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Chevrolet Lanos», — указали в ведомстве.

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От удара на месте погибли пассажиры Chevrolet, девушка и двое детей 2021 и 2023 годов рождения. Медикам оставалось лишь констатировать их смерть. Водителя иномарки госпитализировали.

Четвертым погибшим стал пассажир ВАЗ-2110. Двух других пассажиров и водителя Chevrolet увезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смертельная авария произошла на первом километре трассы Уфа — Оренбург. Жертвами ДТП с участием отечественной легковушки и поливальной машины стали пять человек.