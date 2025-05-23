Пенсионер получил 70% ожогов тела после удара током на рыбалке в Бурятии

Пожилого мужчину в Бурятии увезли в реанимацию с рыбалки после удара током мощностью 10 тысяч ватт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло в Селенгинском районе на берегу реки Темник. Пенсионер пошел ловить рыбу с другом и заодно отметить 66-й день рождения.

Мужчина сильно размахнулся семиметровой удочкой и задел линию электропередачи, питавшую Монголию от Гусиноозерской районной электрической станции. Рыбак получил разряд тока и потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу с ожогами 70% поверхности тела.

Состояние пенсионера оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи.

Ранее в Таиланде молния попала в двух местных жителей, строивших плот для ловли рыбы на озере Нонг Хан около деревни Бан-Нонг-Вэнг-Тай. Прибывшим на место экстренным службам осталось лишь достать тела.