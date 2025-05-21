Двое мужчин погибли от удара молнией в Таиланде

В Таиланде молния поразила двух мужчин, когда они строили плот для ловли рыбы. Об этом сообщило издание The Thaiger .

В провинции Удонтхани 17 мая прошел сильный дождь с грозой. Вирун Сонграм и Танавут Бамфенсилп в это время строили плот, чтобы ловить рыбу на озере Нонг Хан в деревне Бан-Нонг-Вэнг-Тай. Супруга Сонграма, которая отправилась с ними на берег озера, увидела, как мужчин внезапно поразила молния.

На место вызвали спасателей. Родственники до их приезда успели вытащить на берег тело одного погибшего, второе осталось на плоту посреди озера.

Спасательная команда столкнулась с трудностями, пытаясь достать второе тело. На обратном пути их лодка перевернулась из-за сильного ветра и дождя.

Ранее в Пермском крае погибла доярка, в которую ударила молния. Женщина попала под дождь, возвращаясь домой после трудового дня.