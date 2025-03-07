Пенсионер из Сочи запутался в зарослях колючки и застрял в лесу

Пожилой сочинец не смог самостоятельно выйти из леса в поселке Дагомыс, потому что упал на скользком склоне и запутался в колючих кустарниках. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным ведомства, днем 83-летний пенсионер отправился в лес, чтобы собрать немного весенних цветов. Но вернуться домой у него не получилось: мужчина поскользнулся на одном из склонов и буквально провалился в заросли колючки.

Местные жители поселка и соседи старика стали беспокоится, почему он так долго не возвращается и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники ЮРПСО МЧС России зафиксировали, что пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава. Ему предложили медицинскую помощь, но он ответил, что утром самостоятельно обратиться в ближайшую поликлинику.

«Прощаясь со спасателями, сочинец поблагодарил их за помощь и подарил девушкам, участвовавшим в его спасении, по весеннему букету цветов», — добавили в пресс-службе.

Ранее на этой неделе в жилом доме в Пензе загорелась однокомнатная квартира. Специалистам регионального МЧС удалось спасти из огня двух жильцов.