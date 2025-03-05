Двух человек спасли при квартирном пожаре в Пензе
Пожар охватил однокомнатную квартиру многоэтажного дома в Пензе. Потребовалась помощь спасателей, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на проспекте Строителей. Согласно данным ведомства, на место направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Специалистам удалось спасти из огня двух жильцов.
Пламя повредило кухонный гарнитур на площади двух квадратных метров. Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания.
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