Пастух погиб от удара молнии в Нижегородской области

В Нижегородской области пастух скончался от удара молнии. Об этом сообщила пресс-служба государственной трудовой инспекции региона.

Происшествие случилось 30 июля около 13:00 в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Погибший — 62-летний животновод ООО «Нива» — пас колхозное стадо и получил удар молнии.

Скорая помощь, прибывшая на место, констатировала смерть работника.

Трудовая инспекция устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая, специалисты начали расследование.

Ранее в Швейцарии молния убила 97 овец редкой породы. Во время сильной грозы они стояли вплотную друг к другу в ночном загоне и не смогли спастись.

Академик РАЕН Владимир Бычков отметил, что один из опасных признаков во время грозы — явление, когда волосы начинают подниматься и тянуться вверх. Он также дал рекомендации, как не пострадать в такой ситуации.