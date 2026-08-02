Пастух погиб от удара молнии в Нижегородской области
В Нижегородской области пастух скончался от удара молнии. Об этом сообщила пресс-служба государственной трудовой инспекции региона.
Происшествие случилось 30 июля около 13:00 в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Погибший — 62-летний животновод ООО «Нива» — пас колхозное стадо и получил удар молнии.
Скорая помощь, прибывшая на место, констатировала смерть работника.
Трудовая инспекция устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая, специалисты начали расследование.
Ранее в Швейцарии молния убила 97 овец редкой породы. Во время сильной грозы они стояли вплотную друг к другу в ночном загоне и не смогли спастись.
Академик РАЕН Владимир Бычков отметил, что один из опасных признаков во время грозы — явление, когда волосы начинают подниматься и тянуться вверх. Он также дал рекомендации, как не пострадать в такой ситуации.