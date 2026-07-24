Физик Бычков назвал опасным признаком, если во время грозы волосы начинают подниматься вверх

Доктор физико-математических наук и академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИАМО объяснил, что если во время грозы волосы начинают подниматься и тянуться вверх, это опасный сигнал. Так проявляется индукция от облака с сильным зарядом, и человек в этот момент становится проводником, увеличивая шанс попасть под удар молнии.

По словам Бычкова, перед разрядом в облаке происходит перераспределение электрических зарядов: верхняя и нижняя области получают заряды разных полярностей. В результате на поверхности земли и на волосах людей накапливается заряд, противоположный облачному, из-за чего волосы поднимаются вверх, отметил сайт infox.ru.

Чтобы обезопасить себя во время грозы, важно не находиться под открытым небом, особенно рядом с высокими объектами — деревьями или столбами. Следует избегать использования металлических предметов и контакта с водой. Если гроза застала в помещении, нужно отключить электронику и не приближаться к проводам. В автомобиле лучше оставаться на месте, так как кузов защитит от удара молнии.