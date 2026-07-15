Пассажиры Ryanair устроили бунт после 12-часового полета из-за грозы

Пассажиры рейса Ryanair из Лондона в Тирану устроили беспорядки после того, как экипаж дважды изменил маршрут из-за грозового фронта. Вместо запланированных трех часов перелет занял 12, сообщила Daily Star .

Сначала самолет совершил вынужденную посадку в Италии и провел на взлетно-посадочной полосе около двух часов. После возобновления полета пилот снова скорректировал курс из-за непогоды и посадил лайнер в Греции.

Среди пассажиров оказались мужчины, которые отмечали мальчишник. Они находилась в состоянии алкогольного опьянения. Недовольные люди начали стучать в дверь кабины, оскорблять командира и требовать личной встречи с ним.

Греческие правоохранители сняли с рейса 12 наиболее агрессивных пассажиров. После этого самолет продолжил полет, однако оставшиеся участники компании отказывались занимать места по требованию бортпроводников.

Поздно ночью лайнер приземлился в Тиране. Авиакомпания отказалась выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейса.

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