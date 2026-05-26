Адвокат Алешкин напомнил пассажирам о праве на возврат стоимости билета при задержке рейса из-за непогоды

Часто пассажиры не знают, могут ли они рассчитывать на компенсацию в случае задержки рейса из-за неблагоприятных погодных условий. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с Life.ru разъяснил, чем форс-мажор отличается от халатности перевозчика и когда можно требовать возмещения ущерба.

По словам адвоката, форс-мажор — это обстоятельства, на которые нельзя повлиять. При покупке билета заключается договор перевозки. Если возникают обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия или опасные погодные явления, стороны освобождаются от части обязательств.

Однако форс-мажор не освобождает авиакомпанию от всех обязательств перед пассажирами. Перевозчик обязан соблюдать предусмотренные законом гарантии.

При задержке рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам напитки, при длительном ожидании — горячее питание, а в случае серьезной задержки — размещение в гостинице и перенос рейса. Авиакомпания обязана обеспечивать пассажира всем необходимым до момента вылета.

Если же самолет не подготовили к полету должным образом, это уже не форс-мажор, а проблема со стороны перевозчика. В таком случае авиакомпания, как правило, предлагает вернуть денежные средства в полном объеме, а пассажир может добиваться через суд компенсации дополнительных расходов.

Адвокат подчеркнул, что даже если рейс отменили или задержали из-за сильного дождя или ливня, пассажир все равно имеет право как минимум на возврат стоимости билета или альтернативный перелет.