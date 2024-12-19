Пассажирский самолет «ИрАэро» повредили в аэропорту Благовещенска

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» повредили при обслуживании в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

«При проведении наземного обслуживания рейса IO105 ленточным транспортером повреждена уплотнительная окантовка заднего люка багажного отсека. Длина повреждения — 140 миллиметров, ширина — девять миллиметров», — указали в публикации.

В результате ЧП никто не пострадал. Самолет совершал рейс по маршруту Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток. Воздушное судно отстранили от полетов, эксперты проводят оценку его технического состояния.

На Камчатке 19 декабря пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. На бору воздушного судна находились три человека. На поиски Ан-2 вылетели два поисково-спасательных самолета Росавиации.