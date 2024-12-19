На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 три человека

Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ан-2 три человека

В Камчатском крае ищут самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале .

«Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково — Оссора. Сработал аварийный радиомаяк», — написал он.

По данным представителя, на поиски самолета вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации. В них находятся спасатели ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».

Самолет осуществлял коммерческую перевозку груза. На борту находятся члены экипажа, пассажиров нет. Как рассказали журналистам в транспортной прокуратуре, по факту случившегося начали проверку. Связь с самолетом пропала примерно в 13:00 по камчатскому времени.