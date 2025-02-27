Электричка насмерть сбила мужчину на станции МЦД на юго-востоке Москвы

Электричка сбила мужчину около станции «Нижегородская» на МЦД. Пострадавший лишился обеих ног и скончался, сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.
Информацию о случившемся оперативные службы получили в 21:14 в четверг, 27 февраля. По предварительным данным, мужчина оказался под колесами поезда в одном километре от станции. На месте работают спецслужбы. Причины происшествия выясняются.
Неделю назад на 52-м километре перегона «Петелино — Голицыно» электропоезд сбил 61-летнюю женщину. Прибывшие медики констатировали ее смерть. До этого мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино». Пострадавшего подняли из промежутка между составом и платформой.
Мошенники начали разводить россиян от имени мировых брендов
Выставку «Сквозь лабиринты времени» открыли в музее в Серпухове
Первый курс аппаратного программирования на российском микроконтроллере запустили в Москве
Школьники из Воскресенска побывали на спектакле театра в Коломне
Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в поселке Цюрупы
Студентка из Воскресенска вошла в тройку лучших программистов Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте