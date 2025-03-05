Пьяный москвич попал под электричку и лишился ноги

Источник 360.ru: в Москве электричка сбила мужчину, ему отрезало ногу

Нетрезвый житель Москвы попал под электричку на Ярославском направлении. Мужчине отрезало ногу, сообщил источник 360.ru.

Пострадавший оказался зажат между поездом и платформой на станции «Москва-3» по направлению в сторону области.

«Пострадавший находится в нетрезвом состоянии. Ампутация правой ступни», — сообщил источник.

По его данным, мужчину вызволили с помощью спинального щита. Пострадавшего забрала скорая помощь. Из-за ЧП электричка задержалась на 36 минут.

В конце января житель столицы упал на рельсы на Казанском вокзале. Спасатели оперативно подняли мужчину. Предварительно, у него случился инсульт.