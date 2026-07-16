МЧС: поезд Москва — Махачкала столкнулся с КамАЗом на переезде в Дагестане

Пассажирский поезд Москва — Махачкала столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ в селе Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана. Водитель грузовика получил травмы, сообщила пресс-служба МЧС.

Авария произошла на железнодорожном переезде перегона Герменчик — Качалай. После столкновения на место прибыли медики, правоохранители и расчет пожарной охраны.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадал один человек — водитель грузовика. Пассажиры поезда не пострадали. Состояние водителя КамАЗа врачи оценили как средней тяжести.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Правоохранители проконтролируют соблюдение требований безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и прав пассажиров.

Ранее в Сахалинской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде между станциями Тымовск и Палево. Пострадавших не было.