На Сахалине автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде
В Сахалинской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде между станциями Тымовск и Палево, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Водитель легковушки выехал на пути перед пассажирским поездом № 304, следовавшим по маршруту Ноглики — Южно-Сахалинск, вечером 13 июля. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.
«В результате происшествия пострадавших нет», — уточнили представители ДВЖД.
Задержка поезда составила 25 минут. На движение других пассажирских поездов авария не повлияла.
Ранее в Кемеровской области электропоезд столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофоры и выехал на переезд.