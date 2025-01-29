Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия при полете из Дубая в Москву

«Интерфакс»: вылетевший из Дубая в Москву Boeing подал сигнал бедствия

Экипаж пассажирского Boeing, направляющегося из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом «Интерфаксу» сообщили экстренные службы.

Сигнал бедствия поступил с борта Boeing 737, выполняющего рейс DP992. Другие подробности не приводились.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет снизился и продолжает полет по маршруту.

Авиакомпания «Победа» сейчас разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай — Москва, сообщило РИА «Новости».

Ранее самолет «Аэрофлота», который следовал из Стамбула в Москву, совершил незапланированную посадку в Астрахани. Экстренные меры приняли из-за поломки воздушного судна во время перелета.

До этого самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Дубай, запросил вынужденную посадку в Азербайджане. Экипаж прервал полет из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.