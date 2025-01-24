Самолет «Аэрофлота», следующий из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Всех пассажиров рейса эвакуировали в здание аэропорта. Предварительная причина экстренной посадки — поломка воздушного судна во время перелета», — написали авторы сообщения.

О незапланированной посадке воздушного судна пассажирам сообщили в 18:45, отметила Baza.

В пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали внеплановую посадку самолета. Там отметили, что воздушное судно посадили в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.

«Посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолете», — сообщили в «Аэрофлоте».

Представители авиакомпании сообщили, что резервный борт вылетит примерно в 02:00 по местному времени. Пассажирам на время ожидания предоставят горячее питание и напитки.

В понедельник самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку. Экипаж принял решение прервать полет из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.