Пассажирский автобус врезался в столб на юге Москвы.

Водитель рейсового автобуса врезался в столб на Каширском шоссе на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Автобус ехал в сторону центра Москвы. Авария произошла в 21:50. В тот момент транспортное средство находилось на участке Каширского шоссе, владение 7.

«Автобус „Мосгортранса“ № 751 врезался в столб. В момент аварии в салоне было два-три человека», — уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, пассажиры самостоятельно покинули машину, обошлось без пострадавших. Автобус в результате ДТП получил механические повреждения. Разбиты лобовое стекло, передняя дверь и правое крыло.

Ранее в Тюмени пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение на Червишеском тракте. Обошлось без пострадавших.

До этого в Подмосковье произошло смертельное ДТП на трассе «Москва — Дмитров — Дубна». Погиб водитель иномарки, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автобусом.