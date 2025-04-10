Пассажирский автобус протаранил ограждение в Тюмени
В среду, 9 апреля, в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который врезался в дорожное ограждение. Об этом написал сайт nashgorod.ru.
Сообщается, что авария случилась на Червишеском тракте. Погибших и пострадавших нет.
Ранее издание информировало о другой аварии, случившейся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где участниками ДТП стали легковой автомобиль и грузовик.
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