Пассажирский автобус протаранил ограждение в Тюмени

В среду, 9 апреля, в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который врезался в дорожное ограждение. Об этом написал сайт nashgorod.ru.

Сообщается, что авария случилась на Червишеском тракте. Погибших и пострадавших нет.

Ранее издание информировало о другой аварии, случившейся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где участниками ДТП стали легковой автомобиль и грузовик.

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