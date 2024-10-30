Пассажирский автобус впечатал машины в дом в Петербурге

Прокуратура СПб: на Малой Морской улице автобус впечатал машины в жилой дом

Пассажирский автобус впечатал автомобили в жилой дом на Малой Морской улице в Петербурге. Фото с места аварии опубликовала пресс-служба местной прокуратуры.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», из-за аварии с автобусом движение на улице затруднено.

«Прокуратурой в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, когда автобус отъезжал от остановки, водителю стало плохо, сообщили 78.ru в региональном МВД. Транспортное средство выехало на тротуар и протаранило машины.

«Возможно, у мужчины проблемы с сердцем. Его увезла скорая», — написали авторы публикации.

Других пострадавших в аварии нет.

Ранее в Петербурге на площади Восстания произошла массовая авария из-за того, что водитель автобуса проехал на красный свет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».