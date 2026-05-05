МВД: в Казани двух пассажиров сняли с рейса в Новосибирск за беспорядки на борту

В самолете, который готовился к вылету из Казани в Новосибирск, произошел конфликт между пассажирами, после чего с рейса сняли двух человек. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Полицейские установили, что правила поведения при подготовке к рейсу нарушили 34-летняя жительница Московской области и 36-летний житель Новосибирской области.

«Между данными пассажирами произошел словесный конфликт, на замечания пассажиров, бортпроводников и предупреждение командира воздушного судна граждане не реагировали», — уточнили правоохранители.

Из-за конфликта на борту командир принял решение снять обоих с рейса. После этого транспортные полицейские задержали мужчину и женщину и увели их в отдел в аэропорту Казани для разбирательства.

Врачи провели женщине медицинское освидетельствование. После проверки на нее составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. В отношении мужчины полицейские также возбудили дело об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

