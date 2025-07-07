Пассажиров Пулкова предупредили о возможной потере багажа

В Пулкове предупредили о возможных задержках в доставке багажа

Багаж пассажиров аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге может задерживаться из-за нагрузки на системы авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково», — отметили представители авиагавани.

Пассажиров заверили, что случаи задержки или потери багажа будут решаться в приоритетном порядке и пообещали, что доставят вещи хозяевам в ближайшее возможное время.

На данный момент сотрудники аэропорта продолжают работать над стабилизацией расписания в связи с задержкой самолетов. Более ста рейсов не вылетели вовремя.

Ранее стало известно, что из-за задержек рейсов в Пулкове люди раскупили все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву.