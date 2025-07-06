Билеты на поезда из Петербурга в Москву раскупили. В составы добавили вагоны

ФПК включила допвагоны в составы поездов между Петербургом и Москвой

Пассажиры скупили билеты на все поезда между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне массовых отмен и задержек авиарейсов. Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России.

«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тысячи рублей. В обратную сторону ситуация чуть лучше, но, все равно, билеты единичные», — уточнили в ассоциации.

В АТОР добавили, что на утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются.

Билеты на поезда раскупили после отмены или задержки сотни рейсов в аэропортах на фоне массированной атаки дронов ВСУ в ночь на 6 июля.

Федеральная пассажирская компания в Telegram-канале сообщила, что на фоне роста пассажиропотока 6 и 7 июля включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.

В частности, увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан»: на 6 июля № 777, № 767, № 780; на 7 июля № 755 и № 774, уточнила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Ранее в пяти российских аэропортах приостановили обслуживание рейсов. Речь идет о Пулкове, Южном, Грабцеве, Донском и Пскове.