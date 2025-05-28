Пассажиров 4 часа не выпускали из самолета, севшего в Казани из-за атаки БПЛА

Рейс «Аэрофлота» из Ташкента в Москву вынужденно сел в Казани из-за ночной атаки беспилотников. Пассажиры четыре часа не могут покинуть самолет, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Самолет, вылетевший из Ташкента в три часа ночи, из-за закрытых московских аэропортов перенаправили в Казань. С 4:55 пассажиры находятся в самолете, их не выпускают и не предоставляют информацию о времени вылета в Москву.

«Перекусы не выдали, информацию о действиях не дают! Хотя воздушное пространство уже открыто. Два часа назад была информация, что нас хотят снять с самолета в Казани, далее снова сказали, что ждем решения от компании», — рассказали пассажиры.

Пассажирам сообщили, что ближайший рейс отложен на 12 часов. Причина — экипаж закончил смену, а аэропорт Казани закрыт. По словам сотрудников авиакомпании, таможня перегружена и не дает разрешения на высадку.

Российские регионы подверглись массовой атаке дронов 28 мая. Аэропорты Москвы, Калуги, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля временно закрыты. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» корректируют расписание из-за ограничений на полеты. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности, сообщил RT.

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