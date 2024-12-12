Два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе

Источник 360.ru: легковушка и фура столкнулись в Щаповском, есть пострадавшие

Грузовик и легковушка столкнулись на Брестском шоссе в Щаповском. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, пострадали два человека. Их деблокируют из авто. Информации о их состоянии пока нет.

Перекрыта полоса в сторону Симферопольского шоссе. Подробности происшествия выясняются. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее ДТП на девятом километре МКАД спровоцировало пробку почти на 4,5 километра. Машина влетела в барьерное ограждение. К месту происшествия выехали спецслужбы.