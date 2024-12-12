Два человека пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в центре Москвы

Источник 360.ru: легковушка вспыхнула после ДТП с автобусом в центре Москвы

Легковушка загорелась после ДТП с автобусом рядом со станцией метро «Александровский сад» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадали два человека, один погиб. Еще одного человека зажало, сообщил заявитель.

«Тачка лупанула автобус. Морда авто всмятку», — сообщил источник.

Уточняется, что участниками аварии стали две машины и автобус. Причины происшествия пока неизвестны. К месту ЧП выехали спецслужбы.

В этот же день два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе. Людей деблокируют из авто.