Два человека пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в центре Москвы

Легковушка загорелась после ДТП с автобусом рядом со станцией метро «Александровский сад» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Пострадали два человека, один погиб. Еще одного человека зажало, сообщил заявитель.
«Тачка лупанула автобус. Морда авто всмятку», — сообщил источник.
Уточняется, что участниками аварии стали две машины и автобус. Причины происшествия пока неизвестны. К месту ЧП выехали спецслужбы.
В этот же день два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе. Людей деблокируют из авто.
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