Пассажирка умерла во время авиаперелета, уснув на плече у матери

Женщина умерла во время перелета из США в Великобританию, уснув на плече у матери. Об этом сообщила газета The Mirror.

По данным издания, Рэйчел Грин летела из Миннеаполиса в Лондон и заснула в кресле рядом с матерью.

«Тревогу подняли, когда ее мать и члены экипажа рейса не смогли разбудить госпожу Грин», — уточнили авторы материала.

В организме женщины обнаружили множество рецептурных лекарственных препаратов. Позже медики выявили у нее недиагностированное заболевание сердца. Авторы публикации предположили, что именно эта проблема в сочетании с лекарствами, вероятно, и привела к смерти пассажирки.

Ранее лайнер авиакомпании Hainan Airlines, вылетевший из Москвы на остров Хайнань, вернулся в Москву из-за инсульта у пассажирки.