Вылетевший в Китай самолет вернулся в Москву из-за инсульта у пассажирки

Лайнер авиакомпании Hainan Airlines, вылетевший из Москвы на остров Хайнань, вернулся через 3,5 часа после вылета в аэропорт Шереметьево из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил TourDom со ссылкой на одного из турагентов, находящихся на борту.

«Самолет долетел до Магнитогорска, развернулся и прибыл обратно в Москву — пожилой китаянке стало плохо. Пока летели, и пассажиры, и экипаж помощь оказывали», — рассказал собеседник портала.

После возвращения в Москву на борт поднялась медицинская бригада. Выяснилось, что у пожилой пассажирки произошел инсульт, она была без сознания. Женщину доставили в одну из столичных больниц.

После дозаправки борт отправят в Китай. Самолет изначально следовал в городской округ на острове Хайнань — Хайкоу.

